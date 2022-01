Waarom riante villa’s in het Brabantse buitengebied op verzet stuiten

Nieuwsover­zicht | Jeugdgevan­ge­ne doodgescho­ten na gijzeling - Luuk (9) ontdekt Ajax-flap aan PS­V-dek­bed

In het Belgische dorpje Sint-Lenaarts, niet ver van de Nederlandse grens, is vanmiddag een Nederlandse jongeman doodgeschoten door eenheden van de Belgische politie. Het gaat om een jonge gedetineerde van de inrichting Den Hey-Acker in Breda. Verder dringen werkgevers er bij medewerkers die in quarantaine zitten op aan om te komen werken, uit vrees voor oplopend verzuim. Vakbond FNV heeft tientallen meldingen binnengekregen. En de 9-jarige Luuk deed een bijzondere ontdekking in zijn bed. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

12 januari