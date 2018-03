Waarom mag Remy geen kweektent verkopen en Bol.com wél?

DRUNEN - Waarom? Vijf maanden nadat de politie binnenviel in zijn Drunense bedrijf, brandt eigenaar Remy Houblal nog steeds die ene vraag op de lippen: waarom namen de agenten op die 31e oktober een vrachtwagen vol spullen in beslag? Houblal heeft berekend wat al die spullen waard waren: 9.536 euro. ,,Dat geld wil ik graag terug, want dit heeft allemaal niks met drugscriminaliteit te maken."

Op bedrijventerrein Groenewoud, tussen Nieuwkuijk en Drunen, runt de in Paramaribo geboren Houblal al twaalf jaar een growshop. Plantenvoeding, groeimiddelen, potgrond, dat soort werk. En ja, het assortiment bevat ook spullen die je kunt gebruiken voor het kweken van hennep. Assimiliatielampen, ventilatoren, kweektenten, om maar wat te noemen. Sinds het kabinet op 1 maart 2015 de Opiumwet aanscherpte, zijn er -zeker in Brabant - al diverse growshops aangepakt omdat ze de 'grootschalige wietteelt' zouden faciliteren. De growshop van Houblal was op 2 maart 2015 één van de eerste die bezoek kreeg van de politie. De rechtbank in Breda sprak hem in april 2016 vrij, justitie beet in het stof.

Inbeslagname

Anderhalf jaar later stond de politie wéér op de stoep in Drunen. Dit is wat ze meenamen: 10 pallets potgrond, 18 luchtslangen, 2 kweektenten, 5 ventilatoren, 23 jerrycans met groeimiddel , 30 droogrekken, 30 armaturen en 17 assimilatielampen. De combinatie van al die spullen maakt volgens justitie duidelijk dat Houblal donders goed weet dat hij levert aan lieden die leven van grootschalige hennepteelt.

Houblal ontkent in alle toonaarden. ,,Ik verkoop aan kleine particulieren, gewoon mensen die hun tuintje willen bemesten. Als ik denk dat klanten in de professionele hennepteelt zitten, verkoop ik niet. De spullen die in beslag zijn genomen, kun je ook bij de Boerenbond kopen of bestellen bij Bol.com. Waarom mag ik dat dan niet? Ik heb geen strafblad, ik val niemand lastig."

Hoeblal kan hoop putten uit een arrest van het Haagse gerechtshof. Dat sprak op 31 januari een groothandel uit De Meern vrij die eerder was veroordeeld door de rechtbank in Rotterdam. Ook dit bedrijf had spullen verkocht die gebruikt worden in de grootschalige hennepteelt, maar het hof oordeelde dat verkopers niet verplicht kan worden om te onderzoeken wat klanten doen met de gekochte spullen. Bovendien is het zo dat ook de aangescherpte Opiumwet wel degelijk ruimte biedt aan mensen die hobbymatig -en op bescheiden schaal- thuis wiet willen kweken.

Plagen

Advocaat André Beckers, die de groothandel uit De Meern bijstond, ziet het arrest van het hof als een belangrijke terechtwijzing voor justitie: je mag niet zo maar een growshop ontmantelen. Zijn collega Erik Thomas, raadsman van Remy Hoeblal, onderstreept dat gretig. ,,Het is plagen, verstoren wat justitie doet. In de hoop dat ondernemers er zelf het bijltje bij neergooien. Er zijn ondertussen al genoeg uitspraken van rechters die uitwijzen dat er niets strafbaars is aan wat Remy heeft gedaan, maar ze blijven het gewoon doen. Vooral in Brabant. En alles wordt tegenwoordig ondermijning genoemd, dit ook weer."

Een woordvoerster van justitie in Den Bosch zegt dat in het geval van de Drunense growshop voldoende reden is om aan te nemen dat Houblal zich strafbaar heeft gemaakt aan overtreding van de Opiumwet. ,,Hij heeft spullen te koop aangeboden waarvan verdachte wist dat deze gebruikt kunnen worden voor het bedrijfsmatig telen van een grote hoeveelheid hennep."