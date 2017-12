Waarom gaan kinderen niet meer naar school? Drie goede redenen

BREDA - Het aantal kinderen in West-Brabant dat voortijdig school verlaat neemt nog steeds af. Ook zijn er steeds minder thuisblijvers.

Vijf jaar geleden verdween 3,1 procent van de leerlingen zonder diploma van school, nu is dat 1,7 procent. Ook het aantal leerlingen dat ongeoorloofd langer dan vier weken thuiszit wordt langzaam maar zeker kleiner. Vorig jaar waren het er 196, nu zijn het er nog 148.

Dat blijkt uit het Jaarverslag 2016/2017 van het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL).

,,Het is hartstikke mooi dat we een daling zien waar je stagnatie zou verwachten’’, zegt Miriam Haagh, bestuursvoorzitter van het RBL.

Op dit moment tellen de achttien gemeenten die in het RBL samenwerken 141.746 jongeren tussen de 5 en 23 jaar. Van hen zaten er gisteren 34 langer dan vier weken thuis terwijl ze eigenlijk naar school hadden moeten gaan. Het is een betrekkelijk klein aantal, maar elke thuiszitter is er een te veel, zegt Haagh, die in het dagelijkse leven actief is als wethouder in Breda.

Quote Tien jaar geleden wisten we niet waar een kind was, wanneer het voortijdig van school vertrok. Nu weten we precies waar hij is. Miriam Haagh, bestuursvoorzitterRBL

Dat het aantal probleemgevallen afneemt komt volgens Haagh omdat scholen, leerplichtambtenaren en zorginstanties steeds beter samenwerken. ,,Tien jaar geleden wisten we niet waar een kind was, wanneer het voortijdig van school vertrok. Nu weten we precies waar hij is’’, zegt de bestuursvoorzitter.

Verder wordt er efficiënter gewerkt. Haagh geeft een voorbeeld: ,,Er is een tijd geweest dat één school te maken kon krijgen met wel elf leerplichtambtenaren uit evenveel gemeenten. Dat is ook voorbij. Elke school heeft maar met één leerplichtambtenaar te maken.’’

De ‘uitdaging’ is nu om ook de laatste groep schoolverlaters en thuiszitters weer op pad te helpen. Dat valt nog niet mee. Achter de statistieken gaan namelijk échte kinderen, met échte, heel erg individuele verhalen schuil. Haagh durft wel een ‘Top 3’ te geven van de problemen die het meest opduiken.

De uitval-Top 3 van Miriam Haagh

1.

Jongeren beginnen een opleiding waarvan ze na een tijdje denken: ‘Dit is het toch niet voor mij’. Haagh: ,,Dit probleem doet zich vooral voor op het middelbaar beroepsonderwijs. Wanneer je dat al ergens in november hebt, dan betekent dat nu soms nog dat je als leerling tot het einde van het schooljaar moet wachten voor je verder kunt op een andere school. Daar wordt aan gewerkt.

2.

Jongeren die vastlopen op school worden vaak naar een lager niveau geplaatst. Toch is dat niet altijd de oplossing. Soms is er iets heel anders aan de hand. Overplaatsing maakt ze alleen maar minder gemotiveerd, omdat ze onder hun niveau les krijgen.

3.

Persoonlijke problemen. ,,Je weet soms niet met hoeveel ballast in hun rugzak sommige kinderen naar school komen’’, zegt RBL-adviseur Liesbeth van der Lee. ,,Armoede, schulden, geen thuis, te weinig of helemaal geen aandacht. Er zijn kinderen die op hun zestiende al het gevoel hebben dat ze er helemaal alleen voor staan’’.

Tienermoeder die nergens terecht kan

In die laatste groep ziet Haagh de grootste uitdaging. Het is ook de meest lastige categorie om te helpen. Een kind dat de verkeerde keuze heeft gemaakt kan altijd nog naar een andere school. Maar een tienermoeder die nergens terecht kan en helemaal geen tijd heeft om naar school te gaan, is van een heel andere orde.

Haagh is dan ook realistisch: ,,Je wil dat elk kind naar school gaat en met een diploma vertrekt. Maar in sommige gevallen kan dat niet.’’

,,Nee, de samenleving wordt complexer, kinderen vallen uit omdat het leven te ingewikkeld wordt. Hun ouders kunnen het soms ook niet meer volgen’’, zegt Van der Lee.

Maar Haagh laat zich daardoor niet uit het veld slaan: ,,Er zullen altijd leerlingen zijn die thuis blijven, maar soms kun je ze alsnog verleiden om toch weer naar school te gaan. Zodat ze toch goed landen op de arbeidsmarkt.’’

Hoe het op school fout kan gaan...



Mark

Eigenlijk ging alles goed met Mark op de middelbare school. Totdat hij opeens ernstige gedragsproblemen kreeg. Hij werd agressief naar zijn medeleerlingen. De school heeft daar verschillende keren over gesproken met de ouders van Mark, maar die zeiden dat de problemen door de school werden veroorzaakt. Daarom werkten ze in eerste instantie niet mee aan een oplossing. Ook waren de ouders het niet eens met het advies dat Mark beter naar het bijzonder onderwijs kon gaan. Nadat Mark twee maanden thuis zat zagen de ouders ook wel in dat er iets moest gebeuren. Nu wordt geprobeerd om Mark alsnog naar het bijzonder onderwijs te laten gaan.

Damian