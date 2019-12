Waarom Eindhoven Airport bij mist stilligt, terwijl er van andere luchthavens gewoon gevlogen wordt

EINDHOVEN - Voor de zesde keer dit jaar en de derde dag op rij vielen donderdag vluchten uit op Eindhoven Aiport vanwege de mist. En dat terwijl het vliegverkeer op omliggende luchthavens lang wél doorging. Naast reizigers balen ook luchtmaatschappijen als Transavia daarvan. Waarom is het vliegveld in 2019 nog niet mistbestendig?

Het simpele antwoord: omdat het duur is en een mega-operatie vergt. Het draait allemaal om het Instrument Landing System (ILS). Dat systeem zorgt ervoor dat de piloot vanuit het vliegtuig een goed beeld heeft van de start- of landingsbaan. Afhankelijk van de kwaliteit van dat systeem kan een vliegtuig in zeer slechte omstandigheden landen, vaak zelfs automatisch.

550 meter zicht nodig

Eindhoven Airport heeft een ILS van de eerste categorie. Daarmee mogen vliegtuigen alleen landen als het zicht minimaal 550 meter is en opstijgen bij meer dan 300 meter. Andere luchthavens, waaronder Schiphol en Maastricht, hebben categorie drie. Daar ligt de zichtgrens voor het landen op 150 meter, kan het zelfs op de automatisch piloot zonder zicht. Daardoor kan er bij mist veel langer worden doorgevlogen.

Daarnaast hebben piloten altijd een eigen verantwoordelijkheid. Als zij het niet veilig vinden, hoeven ze niet te vliegen. Donderdag was de laaghangende bewolking rond Amsterdam zo dik dat ook Schiphol hinder had van de mist.

Enorm toejuichen

Vliegmaatschappij Transavia zou graag zien dat Eindhoven Airport investeert in betere technieken. ,,We weten dat veel regionale luchthavens categorie één of twee hebben”, zegt woordvoerder Claudia Metz. ,,Maar Eindhoven heeft ook geen centerline-verlichting. Dat zijn lampen in het midden van de baan, die het opstijgen bij slechter zicht makkelijker maken. We begrijpen dat dat een forse investing is, maar zouden het enorm toejuichen als ze daarin willen investeren.”

Daarover is in het verleden gesproken, zegt Metz. Maar momenteel is het geen onderwerp meer van gesprek.

Alternatief

Drie jaar geleden liet Eindhoven Airport weten voorlopig nog niet te willen investeren in een beter ILS. De kosten daarvoor werden destijds geschat op zo’n tien miljoen euro. Dat woog volgens een woordvoerder toen niet op tegen het gering aantal dagen waarop overlast is door de mist.

Woordvoerder Judith de Roy laat nu weten dat een categorie 3-systeem zeker op het wensenlijstje van de airport staat. Maar wacht mogelijk eerder op nieuwe technieken in vliegtuigen zelf waardoor er fysiek niets meer op en rond een landingsbaan hoeft te worden gebouwd. ,,Er zijn heel veel ontwikkelingen op dat gebied‘’, weet De Roy.

Grote investering

ILS categorie 3 inbouwen is dan ook allesbehalve een gemakkelijke investering. Ze noemt allereerst de miljoenen euro's die het project zou kosten. Daarnaast kost het veel tijd. De hele start- en landingsbaan moet worden opengehaald om de lampen in de baan in te bouwen. Daarvoor zou het vliegveld - dat maar één baan heeft - meer dan een week dicht moeten. De Roy: ,,Het ligt voor de hand om dat te combineren met grootschalig baanonderhoud. Maar dat staat pas over jaren op de planning.”

Een derde gecompliceerde factor is de onzekere toekomst van de luchthaven. Eindhoven Airport weet dat het nog twee jaar dezelfde hoeveelheid vliegbewegingen mag uitvoeren. Maar wat daarna gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Daarnaast is de vraag hoe urgent het probleem is. Dat er nu drie dagen achter elkaar vluchten uitvallen is vrij uniek, zegt De Roy.

Schade vergoeden

Wat de vertraging en annulering van de vluchten Transavia kost, wil de woordvoerder niet zeggen. Er zijn kosten gemaakt bij het omgooien van het vluchtschema, het terugbetalen van tickets en het regelen van onderdak voor reizigers die 's avonds laat nergen terechtkonden.