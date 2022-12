Waarom ASML, ondanks enorme vraag naar chip, voet bij stuk houdt: ‘Nationale en economische belangen’

Deze cadeaus kregen onze Brabantse Kamerleden dit jaar

Tickets voor Oranje, een dure outfit, thee uit Bangladesh, de Bosatlas of een miniatuurtruck van DAF. Brabantse leden van de Tweede Kamer kregen in 2022 allerhande cadeautjes. Zij zijn verplicht om dit op te laten nemen in een Geschenkenregister. Een kijkje in dat overzicht levert een lijstje op met opvallende geschenken.

12 december