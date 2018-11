Waar zijn Sint en Zwarte Piet?

,,Over een aantal jaar is Sinterklaas waarschijnlijk alleen nog maar in de geschiedenisboeken te zien”, zegt retailtrendwatcher Fred Rutgers. In de binnenstad van de grootste winkelstad van West-Babant, Breda, zijn Sint en Piet weinig te zien in de etalages. Veel winkels gaan meteen over tot de Kerst. Dat is niet overal zo. De Sint is in Bergen op Zoom en Roosendaal nog volop in beeld.

In het overgrote deel van Breda moet de goedheiligman uit Spanje het afleggen tegen de andere man met de lange witte baard: de Kerstman. Het zijn vooral de grotere winkelketens waarvoor het internationale karakter van Kerstmis commercieel gezien aantrekkelijker is dan het traditionele sinterklaasfeest.

Langere aanloop

Zo ook voor So Low in Breda. Bij de ingang van de winkel staat een grote, bewegende rendierpop en twee paspoppen gekleed in kersttruien en -mutsen. In de winkel staat wel een schap met sinterklaasspullen, maar dat wordt volledig in aantal overtroffen door de kerstspullen.

Volgens filiaalmanager Elles Huijsmans is dit een bewuste keuze geweest. ,,De aanloop naar Kerstmis is een veel langere periode dan die naar Sinterklaas”, legt ze uit. “Er valt hier voor ons dan ook veel meer uit te halen. Kerstmis is door de jaren heen steeds meer gaan leven, ook onder onze klanten. Wij verwachten dat dit de komende jaren ook zal blijven toenemen.”

Quote Kerstmis is door de jaren heen steeds meer gaan leven, ook onder onze klanten Elles Huijsmans , Filiaalmanager So Low Breda Volledig scherm Kerstspullen in de schappen bij So Low. © Cindy Goosen

Zwartepietendiscussie

Dat is ook de mening van retailtrendwatcher Fred Rutgers. Volgens hem is de lol van Sinterklaas er voor retailers behoorlijk af. “Het sinterklaasfeest komt steeds meer onder vuur te liggen, mede door de zwartepietendiscussie. Zwarte Piet is bijna uitgeroeid in de etalages en de winkeliers stappen over op Kerstmis.”

De Bredase winkels die wel aan Sinterklaas doen, hebben hun etalage minimaal aangekleed met een cadeautje, ingepakt in sinterklaaspapier, of een kleine sinterklaaspop. Het aantal winkels dat een Zwarte Piet heeft neergezet is op één hand te tellen.

Vasthouden aan traditie

Wie goed zoekt tussen de overvloed aan kerstspullen en -verlichting, vindt wel winkels die vasthouden aan de sinterklaastraditie. Zoals Boek- en Kantoorvakhandel Vives aan de Ginnekenweg. Achter het raam van de boekenwinkel hangen drie traditionele zwarte pieten aan een gouden trompet met daarachter de grote verlichte staf van Sinterklaas.

Volledig scherm Zwarte pieten in de etalage van boekhandel Vives. © Cindy Goosen

Quote Sinter­klaas en Zwarte Piet horen gewoon in de etalage Ton Dekkers , Eigenaar Vives Boek- en Kantoorvakhandel “Voor ons is er geen twijfel. Sinterklaas en Zwarte Piet horen gewoon in de etalage”, vertelt eigenaar Ton Dekkers. “Er is ons wel gevraagd door de etaleurs of we zwarte pieten achter het raam wilden hebben of niet, maar voor ons hoort zwarte piet gewoon bij het sinterklaasfeest. Daarom hebben we de keuze gemaakt om het toch te doen. We hebben ook nog geen negatieve reacties gehad”, aldus Dekkers.

Nog geen afscheid

Ook Smits’ Chocolaterie aan de Wilhelminastraat heeft nog geen afscheid genomen van de Sint en Piet. In de etalage zijn twee zwartepietenknuffels neergezet en ook in de winkel zelf kun je er niet omheen. In de vitrines liggen allemaal kleine zwarte pieten gemaakt van chocolade.

“Zwarte piet blijft hier gewoon achter het raam staan”, vertelt een verkoopster van de chocolaterie. “We zien geen reden om dit te veranderen.”

Volledig scherm Zwarte piet in etalage van Smits' Chocolaterie. © Cindy Goosen

Tegen de trend in

In Bergen op Zoom en Roosendaal lijkt de trend totaal anders, bijna tegen de landelijke trend in. Hier besteden de winkeliers in hun etalages nog steeds veel aandacht aan Sinterklaas.

Quote Wij hebben de winkeliers gevraagd om vooral aandacht te blijven besteden aan Sinter­klaas Sandra Smolders , Ondernemersvereniging Sterck Bergen op Zoom “Wij hebben de winkeliers ook gevraagd om vooral aandacht te blijven besteden aan Sinterklaas”, aldus Sandra Smolders van ondernemingsvereniging Sterck uit Bergen op Zoom. ,,Het sinterklaasfeest is volgens mij ook nergens zo groot als hier in Bergen op Zoom. Kerstetalages zijn hier nu nog amper te zien.”

Groot sinterklaasspandoek

Ook in Roosendaal zijn de Sint en zijn Zwarte Pieten nog veelvuldig in de stad te zien. “Zo lopen er tijdens de koopzondagen overal in het centrum Zwarte Pieten rond”, vertelt Olav Posthumus van Collectief Roosendaal. “Ook hangt er in de Passage een groot sinterklaasspandoek en hebben veel winkeliers een sinterklaasetalage.”