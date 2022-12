Waar mag je vuurwerk afsteken in Brabant, en wat mag er allemaal niet?

Vuurwerk afsteken en knallend het nieuwe jaar in. Voor de een is het de manier om 2022 achter zich te laten, voor de ander verschrikkelijk irritant. Daarom mag afsteken alleen volgens strenge regels. Maar wat nou wel of niet mag, en waar, is niet altijd duidelijk. Zeker omdat dit in iedere Brabantse gemeente verschilt. Zo schiet jij tijdens de jaarwisseling je pijlen legaal de lucht in.

Wanneer mag ik vuurwerk afsteken?

Wat het belangrijkst is: vuurwerk afsteken mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Dit is in heel Nederland zo. Ook al schallen de eerste knallen deze week al luid door de straat.

Op die momenten kan je beter extra goed uitkijken als je de straat opgaat of toekijkt. Het advies is om minstens 8 meter afstand te houden, geen capuchon op te doen en een vuurwerkbril te dragen.

Moet ik een minimale leeftijd hebben om vuurwerk af te mogen steken?

Net als voor het kijken van films en bezoeken aan casino's geldt voor het afsteken van vuurwerk een minimumleeftijd. Maar die is niet altijd hetzelfde. Sterretjes, trektouwtjes en ander fopvuurwerk zijn alleen geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder. Als fonteinen, grondbloemen en potten met siervuurwerk je favoriet zijn, moet je netjes wachten tot je zestiende levensjaar. Alle leeftijden staan op de vuurwerkverpakking.

Mag ik altijd vuurwerk kopen?

Winkels mogen in Nederland pas vuurwerk drie dagen voor oudjaar vuurwerk verkopen. Wanneer je daarvoor toch ergens vuurwerk koopt, is dat niet toegestaan. Alleen fonteintjes, sterretjes en knalerwten mogen het hele jaar door verkocht worden, en afgestoken. Vuurwerk mag je in België wel het hele jaar kopen, maar je mag het dan alleen Nederland in vervoeren op de drie dagen voor oud en nieuw.

Ook is dit vuurwerk in veel gevallen niet legaal. Daarom zijn op de dagen voor oudjaar meerdere straten in Baarle-Hertog afgesloten en wordt er extra gecontroleerd door de politie.

Meerdere straten in Baarle-Hertog zijn tijdens de vuurwerkverkoop afgesloten.

Welk vuurwerk is in Nederland illegaal?

Het is alleen toegestaan om vuurwerk van de categorie ‘F1' of ‘F2' te kopen. Daarmee komt het erop neer dat er naast kindervuurwerk alleen potten, grondvuurwerk en andere sierknallers gekocht mogen worden. Vuurwerk dat alleen maar knalt (zoals rotjes, Chinese matten en losse vuurpijlen) mag sinds 2020 niet meer worden afgestoken. De enige pijlen die nog wél de lucht in mogen, zijn degenen die in een ‘cake’ zitten.

Het is voor het eerst dat mensen iets gaan merken van het verbod op vuurpijlen en rotjes. Tijdens de coronapandemie gold er in 2020 en 2021 een algeheel vuurwerkverbod om de druk op de zorg te ontlasten.

Mag ik vuurwerk in mijn huis bewaren?

Dat mag, maar wel maximaal 25 kilo. En het mag alleen vuurwerk zijn die legaal is in Nederland. Wie meer dan het toegestane aantal in huis heeft kan de politie aan de deur verwachten: er is dit jaar al een recordhoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen.

De politie heeft in Brabant al op meerdere deuren geklopt na een tip over het opslaan van vuurwerk. Zo werd onder het bed van een tiener uit Hoeven 16 kilo aan professioneel vuurwerk ontdekt. Maar een 48-jarige Bosschenaar maakte het wel erg bont: woensdag nam de politie 400 kilo vuurwerk in beslag die werd opgeslagen in de hal van een woning.

Waar mag ik precies vuurwerk afsteken?

Dat verschilt dus per gemeente. Veel gemeenten in Brabant hebben vuurwerkvrije zones tijdens oud en nieuw. Tot nu toe geldt er in de provincie nergens een geheel verbod. Wel denkt Eindhoven denkt daar voor volgend jaar wel aan, meldde de gemeente aan de NOS. Dit jaar moeten Eindhovenaren het doen met veertien vuurwerkvrije zones. Het gaat onder meer om het terrein bij de GGzE, twee ziekenhuizen en een paar kinderboerderijen.

Een vuurwerkvrije zone in de Bredase wijk Tuinzigt.

Breda voegde dit jaar knalvrije zones aan de lijst toe: er mag niks worden afgestoken op drie plekken waar veel dieren zijn. Het gaat om de Dierenopvang Breda, het Park Overbos in Prinsenbeek en dierenweide De Bunderij in Bavel. Op nog dertien andere plekken ben je met je pijlen en andere sierknallers aan het verkeerde adres.

Ook in Tilburg mogen niet overal pijlen de lucht in. Maar in de tweede stad van Brabant gaat het om een stuk minder vuurwerkloze gebieden. In de gemeente worden grote vuurwerkshows gehouden bij het Reeshofpark en in de Piushaven. In een groot gebied rondom die shows mogen mensen zelf géén vuurwerk afsteken. Andere gemeenten in de regio houden zich verder stil over knalvrije zones.

Zijn er ook plekken in Brabant waar ik overal mag knallen?

Ja, op veel plekken kan dat nog. Buiten Tilburg zijn er in de rest van Midden-Brabant zijn er amper vuurwerkvrije zones. En West-Brabantse vuurwerkliefhebbers buiten Breda kunnen ook opgelucht ademhalen: daar wordt ook niks verboden. Verder hoeven Bosschenaren niet te rekenen op het instellen van zones. Burgemeester Mikkers gaf eerder dit jaar al aan dat daar in wijken niet genoeg draagvlak voor is.

Wel zijn er vuurwerkvrije zones rondom dertien dierenparkjes en twee zorginstellingen. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis maken ze zich overigens niet druk over overlast. ,,Tot op heden hebben wij geen klachten over vuurwerk ontvangen”, zei een woordvoerder eerder.

