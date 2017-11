Waar krijgt de supersnelle e-bike de ruimte in West-Brabant?

,,De inpassing is een forse uitdaging’’, laat Van der Maat weten in een brief aan Provinciale Staten. Die hadden hem eerder dit jaar gevraagd uit te zoeken of er ‘onacceptabele verkeersveiligheidsrisico’s’ ontstaan, wanneer de speed-pedelec wordt toegelaten op provinciale wegen binnen de bebouwde kom.



Van der Maat moet worstelen met diverse soorten fietspaden. Zo ziet hij het niet zitten om speed-pedelecs toe te laten op fietspaden waar geen voetpad naast ligt. De kans dat er voetgangers lopen is groot, en dus ook de kans dat ze worden aangereden door zo’n snelle fiets.



Uiteindelijk zijn er in heel Brabant vijf locaties waar de provincie maatregelen wil treffen om de speed-pedelec de ruimte te geven. Twee daarvan bevinden zich in West-Brabant: op een deel van de Terheijdenseweg in Breda en op het stuk tussen de Hoevenseweg en de rotonde aan de Nijverheidsweg in Etten-Leur.