Waar is 'Pablo'? Politie zoekt voortvluchtige (24) voor dodelijke schietpartij Eindhoven

‘Minihuisje’ klinkt leuk, tot het pal voor je raam komt te staan: omwonenden bij de rechter

TILBURG - Er is geen recht op vrij uitzicht in de Tilburgse binnenstad. ,,Dat is gebruikelijk in binnensteden”, zegt de rechter. Maar wordt het niet al te gortig als er een muur op anderhalve meter van je raam verrijst?