Waar betaalt Den Bosch die tonnen voor de Vuelta nou écht voor?

Energiekos­ten verschil­len duizenden euro's per gemeente, hier betaal je in Brabant gemiddeld het minst (en het meest)

Brabant staat op plek drie van de duurste provincies qua gemiddelde energieprijs. Hier wordt gemiddeld zo’n 4428 euro per huishouden per jaar aan energiekosten betaald. In de gemeente Alphen-Chaam wordt gemiddeld het meest aan energie betaald: 5538 euro per jaar. Dat is een stuk meer dan de gemeente met de laagste gemiddelde energiekosten: Tilburg, met een prijs van 3838 euro.

16:09