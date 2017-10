Waalwijker voelt zich 'besodemieterd' door Belastingdienst

Van Dal leeft vanwege persoonlijke omstandigheden al enkele jaren van tafel en bed gescheiden van zijn echtgenote. Die woont op haar zelf en heeft door aan geringe inkomen recht op huurtoeslag. Alleen in 2015 ging het mis. Een paar maanden na ontvangst van de definitieve aanslag over 2015 kreeg hij een definitieve berekening van de Toeslagendienst. Tot zijn verbijstering zette die dienst de huurtoeslag op 0 euro en moet zijn vrouw ruim 2000 euro voorschot terugbetalen. De reden is de verdeling van hun vermogen in de aangifte inkomstenbelasting.

Te laat

De staatsraad wilde van de Toeslagendienst weten of dit vaker voorkomt. Maar die zei dat het niet zo vaak voorkomt dat toeslagpartners apart wonen. De woordvoerder van de Toeslagendienst vindt dat Van Wal zelf had kunnen weten dat iemand die een toeslag aanvraagt niet over spaargeld, of ander vermogen mag beschikken.