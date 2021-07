Waalre hotspot voor voertuigdieven: bekijk hier hoe vaak het fout gaat in jouw gemeente

Nieuwsover­zicht | Ook in Brabant zeer hoge waterstan­den - Man gaat er na aanhouding vandoor met politiewa­gen

17 juli Het waterpeil van de rivieren stijgt in Brabant en in de Bommelerwaard. Hoe hoog het water uiteindelijk zal komen weet nog niemand. Uit voorzorg zijn op verschillende plekken vee, auto's en caravans in veiligheid gebracht. Het dodental door het verwoestende noodweer in het westen van Europa blijft oplopen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.