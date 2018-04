VVD wil één waterschap voor heel Brabant: 'Dat levert veel geld op'

Hij is geen voorstander van het fusieplan: ,,Wij hebben hier in West-Brabant een heel ander gebied dan De Dommel. Wij hebben polders, zij vooral zand en rivierklei.’’ Overigens verwacht Gosens dat het op de lange duur onvermijdelijk is dat de drie Brabantse waterschappen zullen samengaan: ,,Misschien komt het er ooit echt een keer van.’’



Overigens is de VVD-Statenfractie diplomatiek genoeg om niet meteen een fusievoorstel de Statenzaal in te slingeren. Eerst wordt gevraagd om een onderzoek naar de ‘positieve en negatieve effecten van een eventuele fusie’. Maar tegelijkertijd komen de liberalen met een waslijst aan redenen waarom het vooral een goed idee is om op een fusie aan te sturen. Dat gaat verder dan alleen maar een belastingvoordeel, stelt de VVD. Zo kunnen de samenwerkende waterschappen samen een grotere vuist vormen en bovendien ‘sneller schakelen’ met de provincie.