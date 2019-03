VVD verwacht vandaag al informateur aan te wijzen in Brabant

DEN BOSCH - De VVD laat er geen gras over groeien in Brabant. De partij die de grootste bleef in de Provinciale Staten verwacht vandaag al een informateur aan het werk te zetten. De verkenner gaat komende tijd met álle partijen in gesprek in een zoektocht naar de meest kansrijke coalitie.

,,We willen tempo, maar ook zorgvuldigheid”, zegt Christophe van der Maat. De VVD-voorman in Brabant sliep afgelopen nacht drie uurtjes, maar had geenszins last van een ochtendhumeur. ,,Ik ben heel blij. Zeker nu ook de stemmen van de laatste gemeenten net binnen zijn gekomen en wij de grootste zijn gebleven. Voor de derde periode op rij mogen wij het voortouw nemen om een nieuwe club te bouwen. Dat is echt een beloning. Voor onze campagne en voor de afgelopen periode.”

Benieuwd naar Forum

Van der Maat en zijn fractiegenoten komen donderdagmiddag bijeen om het te hebben over de verkiezingsuitslag in Brabant. ,,Hoe was de campagne, hoe hebben we de verkiezingsdag beleefd, hoe werden we wakker met deze uitslag? Dat soort dingen bespreken we.” Het gaat ook over de informateur. Van der Maat heeft iemand op het oog en hoopt daar vanmiddag fiat voor te krijgen van zijn partijgenoten. Hij zal de naam dan meteen delen.

,,De informateur wil van elke partij weten waar ze voor staan en wat ze willen. Hij of zij zal heel benieuwd zijn naar hoe Forum voor Democratie erin zit”, zegt Van der Maat. Hijzelf is ook heel nieuwsgierig naar de nummer twee van de verkiezingen. Naar de grote winnaar die debatten, kieswijzers en traditionele media meed. Of FvD ervoor zorgt dat de VVD weer over links gaat regeren in Brabant? ,,Daar kan ik niks over zeggen. Het is aan de informateur om met alle partijen in gesprek te gaan.”

Afscheid en begin