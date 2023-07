VVD maakt zich zorgen over drukte als verkeersaders in Uden tegelijk op de schop gaan

Teller casino-overvallen staat met Ber­kel-En­schot op zeven in twee jaar in Brabant: ‘Plek waar veel contant geld is’

BERKEL-ENSCHOT - De overval donderdagavond op het casino onder hotel De Druiventros in Berkel-Enschot is zeker niet de eerste in Brabant. De afgelopen twee jaar waren er in de provincie zeven brutale roven in kleine gokpaleizen.