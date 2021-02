VVD en CDA in Brabant nemen afstand van ‘creep’ Baudet, maar houden vast aan samenwerking met FvD

UPDATE Over vertrek­kers, bedankers en zetelschui­vers in extra Statende­bat Brabant: motie van afkeuring tegen Fo­rum-gedeputeer­de verworpen

22 januari DEN BOSCH - Vertrekkers, bedankers, zetelschuivers en partijperikelen. Het was de afgelopen 1,5 week geen moment rustig in de Brabantse politiek. Provinciale Staten (PS) gingen er liefst 7 uur over met elkaar in debat. Onvrede werd geuit, moties kwamen op tafel. En de coalitiepartijen? Die wilden toch vooral door.