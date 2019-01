VVD Brabant: ‘Provincie moet helpen bij afvalscheiding’

De provincie Brabant zou gemeenten moeten helpen om tot een beter systeem voor afvalinzameling te komen. Dat schrijft de VVD in haar verkiezingsprogramma voor de aankomende provinciale verkiezingen. De partij ziet daarbij vooral heil in afvalscheiding in de fabriek. En dus niet in voorscheiding, ofwel het steeds meer apart inzamelen van verschillende soorten afval. ‘Voorscheiding levert vaak veel ongemak voor inwoners op en kan voor een omgekeerd effect zorgen, namelijk dat inwoners hun afval helemaal niet meer scheiden’, concluderen de liberalen.



,,Dat betekent niet dat we zeggen: gooi alles maar in één bak", benadrukt lijsttrekker Christophe van der Maat. ,,Het is juist goed dat we grote stromen als papier, groen en glas apart in blijven zamelen. Maar we moeten ook voorkomen dat mensen door de bomen het bos niet meer zien omdat ze vier kliko's voor de deur hebben.” Met name bij de inzameling van plastic en metalen drinkverpakkingen (PMD-afval) is dat een gekend probleem. Veel mensen weten nu niet goed wat er precies in die bak hoort, wat tot veel scheidingsfouten en dus extra kosten leidt.