Vuurwerkblije zones in Brabant: ‘Een ludiek antwoord op vuurwerkvrije zones’

pollIeder jaar komen er vuurwerkvrije zones bij. Als tegenhanger van die gebieden waar het niet gewenst is om knallend spul af te steken, is er een nieuw initiatief: vuurwerkblije zones. Straten waarin vuurwerkliefhebbers zich dus juist wel uit kunnen leven. Brabant telt er vooralsnog 180. Bekijk op de onderstaande kaart waar dat is.

De zones worden aangedragen door buurtbewoners die tegen een vuurwerkverbod zijn en dit ook uit willen dragen. Het wil niet zeggen dat die zones er daadwerkelijk komen, het gaat om een ludieke actie.

Rondom Eindhoven, de gemeente die officieel vuurwerkvrije gebieden aan zich voorbij laat gaan, worden tot nu toe de meeste ‘blije’ zones ingediend: zo'n 70 locaties. In en rond Breda zijn het er ongeveer 40. Die gemeente verkent maatregelen om overlast tijdens de jaarwisseling aan te pakken met vuurwerkvrije zones.

En In de gemeente Tilburg, waar juist wordt gepraat over een centrale vuurwerkshow, is er vraag naar bijna 30 vuurwerkblije gebieden en in Den Bosch zijn het er circa 25.

Ludiek antwoord

Het indienen van de zones heeft geen direct gevolg ten aanzien van het vuurwerkbeleid in de desbetreffende gemeente, maar geeft volgens de initiatiefnemers puur een signaal af. ,,De kaart is opgezet om inzichtelijk te maken dat er in heel Nederland veel liefhebbers van vuurwerk tijdens oud en nieuw zijn”, laat Rob Snijders namens De Vuurwerk Federatie weten. De federatie is een belangengroep van vuurwerkliefhebbers. ,,Vooralsnog zijn de vuurwerkblije zones een ludiek antwoord op de vuurwerkvrije zones.”

Volledig scherm De status op woensdag. © De Vuurwerk Federatie

Iedereen kan zijn straat aanmelden als vuurwerkblije zone. Ook als de buurman met zijn pasgeboren baby en twee bange chihuahua's een hekel aan vuurwerk heeft. ,,De aangemelde straat komt dan nog steeds op de kaart", zegt Snijders. ,,We hopen dat mensen juist met elkaar in overleg gaan en een plek in de wijk zoeken waar ze samen van vuurwerk kunnen genieten.”

‘Verbod lost niks op’

De Vuurwerk Federatie hoopt met het initiatief aan te tonen dat, volgens hen, de meeste Nederlanders voor vuurwerk zijn. ,,In onze ogen lost een verbod op (legaal) consumentenvuurwerk de huidige problematiek niet op en zal deze juist groter worden wanneer er wordt gekozen om dit soort vuurwerk te verbieden.”

Snijders doelt daarmee op een groter animo voor het gebruik van zwaar, professioneel vuurwerk. ,,We zien dat er in de politiek weinig kennis bestaat over vuurwerk waardoor de discussie wordt gevoerd op basis van veel onwaarheden. Wij hopen hiermee het gesprek te kunnen openen op basis van feiten.”