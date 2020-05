Vuurwapen en drugs gevonden bij arrestatie Toon R.

COLUMN Alleen nog maar thuiswer­ken na de coronacri­sis? Dacht het niet

17 mei O, wat zijn we toch allemaal blind geweest. Althans, volgens de mensen die denken dat we na de coronacrisis alleen nog maar vanuit ons eigen huis gaan werken. ‘Hèhè, hebben we het eindelijk door?’, schreven tientallen van hen cynisch op hun Twitter- en Facebookaccounts.