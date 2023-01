Vuilnismannen horen geluid uit vrachtwagen en doen bijzondere ontdekking in Oss: kat ligt tussen de zakken

Nadat de vuilnismannen bij de Oostwal containers hebben geleegd, horen ze iets achter in de wagen. Als een van hun in de wagen kijkt ziet hij de kat zitten, tussen het vuil.

Behoorlijke stank

Daar zorgen ze dat de kat weer op temperatuur komt en gewassen wordt. De kat is niet gechipt en ook is nog niet bekend welk geslacht het beestje heeft. Dat onderzoek komt nadat de poes is ‘bijgekomen van dit avontuur’, aldus de Dierenambulance Maasland op Facebook. Hoe het beest in die benarde positie terechtkwam is ook nog onduidelijk, mogelijk was het op zoek naar eten.