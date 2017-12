Vughtse Vegan Streaker stal tientallen konijnen uit Brabantse fokkerijen

Een fokker uit Haarsteeg deed twee weken geleden nog aangifte tegen Jansen. De activist had dode konijnen gestolen uit een kadaverton bij zijn erf. ,,We hebben hele goede gesprekken met Wakker Dier en de Dierenbescherming'', zei de boer destijds tegen het Brabants Dagblad. ,,Met hen zijn we het ook niet altijd eens, maar we hebben wel een normaal gesprek. Dat is met deze man niet mogelijk.''



In Brandpunt is ook te zien hoe Jansen wordt gearresteerd in België, omdat hij met een paar andere activisten een dolfijnenshow heeft verstoord. Hij kwam dezelfde dag nog vrij.



Dat was in oktober wel anders, toen hij een vergelijkbare actie hield in Japan. Hij kocht zich na twintig dagen vrij voor een miljoen Yen (bijna 8.000 euro), om zo een werkstraf te ontlopen. ,,Als we niet hadden betaald, hadden we een werkstraf van 100 dagen gehad'', zei hij bij aankomst op Schiphol tegen de Brandpunt-journalist.