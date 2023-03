Vughtse basisschool met leerlingen naar populaire Vermeertentoonstelling in Rijksmuseum

VUGHT - Nooit eerder waren er zo veel schilderijen van Johannes Vermeer te zien als tijdens de Vermeertentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. Leerlingen van de Vughtse basisschool Misha de Vries bezoeken donderdag 16 maart de populaire expositie.

Uitverkocht. Dat bericht krijgen kunstliefhebbers die kaarten proberen te bemachtigen voor de Vermeertentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. ,,Wij horen bij de gelukkigen die wél een kaartje hebben”, zegt directeur Laurens Peeters van basisschool Misha de Vries in Vught tevreden. ,,Onze leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 staan donderdagochtend 16 maart in het museum tussen kunstkenners uit de hele wereld. Dat er zoveel schilderijen van Johannes Vermeer - de wereldberoemde schilder uit de Gouden Eeuw - gezamenlijk te bekijken zijn, is uniek”

Ook de leerlingen zijn al goed op de hoogte. ,,Vermeer schildert wat binnen in huis gebeurt”, legt Maria (groep 7) uit. ,,In plaats van helden en goden waardeert hij het dagelijks leven. Misschien zou hij in deze tijd mij wel schilderen.”

Tentoonstelling past volgens directeur bij visie school

Peeters: ,,Een bezoek aan de tentoonstelling past helemaal bij de visie van onze school: onze leerlingen laten zien dat het leven - hun leven - de moeite waard is, door kwaliteit en schoonheid te bieden. Kinderen gaan zich beter inzetten en leren meer als ze daardoor iets moois ontdekken. Tijdens de vakken burgerschapsvorming, geschiedenis, muziek maar ook taal hebben we dit bezoek voorbereid en zag je de motivatie van de leerlingen goed terug.”

Misha de Vries opende vier jaar geleden haar deuren in Vught. De school staat bekend om de traditionele vorm van onderwijs, kleine klassen, en versterkt aanbod op het gebied van taal, Engels, muziek en kunst. Ook kunnen leerlingen zwemonderwijs en muziekinstrumentenles volgen.

School heeft behoefte aan meer ruimte

In eerste instantie kreeg de nieuwe Vughtse school het predikaat ‘eliteschool’ vanwege een verplichte hoge ouderbijdrage. Dat bleek ten onrechte. Volgens Peeters wordt elk kind, ongeacht of ouders al dan niet bijdragen en ongeacht wat ze bijdragen, aangenomen.

Dat leidde tot veel aanmeldingen. Tot en met schooljaar 2023/2024 heeft de school nog slechts ruimte voor zes nieuwe leerlingen in groep 1. Dan is het maximum van 25 leerlingen in beide kleutergroepen bereikt. De school onderzoekt of het mogelijk is een derde groep te openen. De beperkte ruimte in het historische schoolgebouw aan de Lidwinastraat speelt daarbij een belangrijke rol.

Maandag 20 maart houdt de school om 20.00 uur een open avond en vrijdag 24 maart een open ochtend. Aanmelden is niet nodig.



