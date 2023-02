Vudel trapt het carnavalsfeest af met het drukbezocht Koningsfeest

Reële kans dat Oekraïners in Lage Zwaluwe blijven: aan de Amer op een nieuwe boot

LAGE ZWALUWE/MADE - De kans is reëel dat over anderhalve maand een nieuwe boot aanmeert in Lage Zwaluwe voor de opvang van Oekraïners. Die komt dan niet op de plek te liggen waar nu zo’n schip ligt, maar tweehonderd meter verderop.