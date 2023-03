VS verplaatsen ‘doomsday-vliegtuig’ naar Europa nu Russische dreiging aanhoudt

De nieuwste versie van het vliegtuig kwam in 1998 in dienst en kan rechtstreeks communiceren met ballistische raketonderzeeërs van de Amerikaanse vloot. Bovendien kan de Mercury ook de intercontinentale ballistische raketten op afstand besturen.

In geval van een nucleaire oorlog zou de Amerikaanse president het toestel kunnen gebruiken als vliegend commandocentrum. Tot nu toe is dit echter nog nooit gebeurd. Zelfs George W. Bush zou na de aanslagen van 11 september 2001 de voorkeur hebben gegeven aan het Air Force One-vliegtuig.

140 miljoen dollar

Elke E-6B kost de Amerikanen ongeveer 140 miljoen dollar. Het vliegtuig is uitgerust met een reeks antennes die op verschillende frequenties kunnen communiceren. Het vliegtuig is 46 meter lang, heeft een spanwijdte van 45 meter en is 12,93 meter hoog. Zijn topsnelheid is 981 kilometer per uur en het kan 11.760 kilometer vliegen voordat het voor het eerst moet worden bijgetankt.