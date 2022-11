Vrouwen veroveren traditionele carnavalswereld: ‘Flinke stap voorwaarts’

Man (80) ‘behoorlijk gewond’ na gewelddadi­ge overval in woning

VELDHOVEN - Een 80-jarige man is donderdagavond in zijn woning aan de Helleberg in Veldhoven gewond geraakt bij een gewelddadige overval. Dat meldt de politie. De melding kwam rond 3.15 uur bij de politie binnen maar die laat weten dat de overval al eerder donderdagavond gebeurd is.

4 november