Vrouwen van terroristenafdeling PI Vught gaan mondkapjes maken

De mondkapjes zijn in eerste instantie bedoeld voor hoestende gedetineerden of afdelingspersoneel. Er wordt ingestoken op duizend kapjes. In de PI Vught zijn drie naaimachines beschikbaar. ,,Het is een bescheiden bijdrage", aldus Meijer.

50.000 mondkapjes

In de gevangenissen in Sittard, Dordrecht, Nieuwersluis, Nieuwegein en Ter Apel maken gedetineerden vanaf vandaag op grotere schaal mondkapjes. Daar worden alle beschikbare naaimachines ingezet en nemen zo’n honderd gedetineerden deel aan de activiteit. Meijer: ,,We hopen op deze manier ongeveer 50.000 mondkapjes per week te kunnen maken. Deze mondkapjes zijn niet alleen voor eigen gebruik, maar we verwachten ook andere maatschappelijke sectoren hiermee te kunnen helpen.” Ook de vrouwen op de terroristenafdeling van de PI Vught willen volgens hem graag een steentje bijdragen. ,,Gekwalificeerd personeel houdt toezicht en begeleidt dit.”

Onderdeel dagprogramma