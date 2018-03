Vrouwen en mannen gelijk? Nee. Gelijkwaardig? Ja!

Anika Duut van Goor, 31 jaar, cabaretier, oud-Roosendaalse: ,,Wat mij betreft moet er alle dagen van het jaar aandacht zijn voor gelijkwaardigheid, niet alleen op 8 maart. Mensen verdienen dezelfde waardering in alle aspecten. Uiteraard wanneer ze dezelfde kwaliteit werk leveren, maar wat ik belangrijker vind is een respectvolle lichamelijke en sociale omgang met elkaar. Als er respect is voor lichamelijke integriteit en waardering, volgt gelijke beloning voor werk vanzelf."



"Ik denk dat er intussen steeds meer mensen zijn die geloven in gelijkwaardigheid van man en vrouw en daar ook naar handelen. In kleine gemeenschappen gaat dat beter dan in grote. Er hoeft er namelijk maar een te zijn die er anders over denkt en je hebt een probleem. In kleine groepen durven mensen eerder tegen niet respectvol gedrag in te gaan. Gelijkwaardigheid is geen thema in mijn programma, jezelf profileren als vrouwelijke cabaretier is best lastig. Mensen verwachten dat je het over vrouwendingen hebt, maar er wordt ook gezucht van 'gaat het daar weer over'."