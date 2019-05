Vrouw ziet spin op haar been en rijdt met auto tegen pand in Eindhoven

Brabantse kanobaas na verwoesten­de brand: ‘Er is iemand wel heel erg boos op mij’

7 mei VALKENSWAARD - Rillend slaat hij de verwrongen staalconstructies gade. ,,Er is iemand wel heel erg boos op mij”, zegt een aangeslagen Michel Geenen (58), eigenaar van recreatiefbedrijf Rofra in Valkenswaard. Vooral bekend om de kanoverhuur. Maar van die boten - die niet zijn verzekerd - is niets meer over. Bij de brand in de nacht van maandag op dinsdag gingen tegen de 300 kano's in vlammen op. ,,De schade loopt in de honderdduizenden euro's”, luidt de eerste schatting. En dit was niet de eerste keer dat Geenen's bedrijf het mikpunt was.