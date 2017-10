Vrouw vermiste Tilburger Hanno (51) schrijft emotioneel verhaal: 'Verjaardag vieren of herdenken?'

TILBURG - Hanno van Mil (51) is vandaag jarig. De vermiste oud-Tilburger werd voor het laatst gezien in april 2014. Zijn vrouw deelt, op de dag van zijn 51e verjaardag, een emotioneel verhaal op Facebook.

,,Hoe vier je een dag als deze? Herdenken? We weten niet of Hanno dood is. Een taart aansnijden? Zonder Hanno erbij voelt dat extra leeg. Het is een situatie waar we nog geen goed antwoord op hebben."

,,Dit blijven lastige en emotionele dagen. Wat zou ik mijn kinderen graag een antwoord willen geven op de vraag waar hij is en of hij nog terugkomt. Of we mogen hopen of mogen rouwen. Of we zijn verjaardag mogen vieren of hem mogen herdenken'', schrijft ze.

Anne Faber

Ook verwijst Hanno's vrouw naar de dood van Anne Faber. ,,De afgelopen weken hebben we intens meegeleefd met de familie en vrienden van Anne Faber. Het was goed om te zien dat er met alle macht is gezocht naar Anne, vanaf het allereerste begin."

,,De vraag of er ook meer van Hanno gevonden zou zijn als er vanaf het begin zo intensief gezocht zou zijn, laat ons niet los. Bij een vermissing van een volwassene wordt normaal gesproken de eerste 48 uur geen actie ondernomen, terwijl de kans om dan iets te vinden het grootst is.''

Verdwijning

Hanno van Mil verdween op 12 april 2014, op weg naar een conferentie in Driebergen. Na een kleine dag zoeken vonden zijn vrouw en zoon het eerste en enige spoor, op de parkeerplaats van de Pyramide van Austerlitz.

Daar stond zijn auto geparkeerd. Onafgesloten, met de sleutel nog in het contact. Zoekacties, aanvankelijk door vrienden en bekenden en algauw daarna door de politie in de bosrijke omgeving leverden niets op. De recherche doet nog altijd onderzoek naar de vermissing van Hanno.

Mysterie

Volgens Peter R. de Vries is de verdwijning van Hanno van Mil een mysterie. Een groot raadsel. ,,Die man ging naar zijn werk. Hij had een afspraak, er was niets aan de hand. Geen gedoe, geen problemen, geen schulden, geen ruzies. En die man komt niet op zijn werk aan, en is verdwenen. En blijft weg…”