Vrouw raakt klem onder brandslangkast en overlijdt in parkeergarage Uden

Misdrijf uitgesloten

De politie sloot direct een misdrijf uit. Ze onderzocht woensdag nog of de vrouw onwel was geworden en daarna met haar scootmobiel bekneld was geraakt of dat de beknelling mogelijk de reden was van haar overlijden. Woensdagavond wees het onderzoek uit dat de vrouw was overleden door een noodlottig ongeval, aldus de politie.