Vrouw overleden na aanvaring door waterscooter op Maas bij Neerlangel

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur op de Maas, ter hoogte van de splitsing met een kleine arm van de rivier. Er waren op de kant weinig getuigen, te meer omdat het voorval zich afspeelde achter een grote rij bomen.



Volgens de brandweer gaat het om een jonge vrouw. Met wie ze daar was, en of ze de bestuurder op de jetski kende, is nog niet duidelijk. Nadat ze uit het water was gehaald, is ze lange tijd op een landtong behandeld. Voor de eerste hulp werd onder meer een traumahelikopter ingezet. Reanimatie mocht niet meer baten.



Om bij het slachtoffer te komen moesten hulpdiensten door een watergeul lopen. De brandweer assisteerde daarbij door andere betrokkenen en de schouwarts op de rug naar de overkant te dragen.