Vrouw ‘met haast’ laat hond Charlie twee uur lang vastzitten op bumper van haar auto na aanrijding

Video Babynieuws in de Beekse Bergen: zebra van bedreigde diersoort zet klein veulentje op de wereld

11:41 HILVARENBEEK - In Beekse Bergen is een zebra geboren. Ze heet Lara en is het eerste Grévy zebra-veulentje dat in de afgelopen twaalf maanden in het safaripark ter wereld kwam.