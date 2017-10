Een vrouw die aangifte deed van verkrachting is dinsdag in haar woning in Geldrop dood aangetroffen, op de ochtend dat de rechtszaak tegen de verdachte diende.

De rechtszaak was begonnen zoals alle andere, met het behandelen van de feiten, maar zonder een van de hoofdrolspelers. De vrouw die aangifte had gedaan van verkrachting, bleek plots overleden.

Ghb

Maar de feiten dus. Die waren ingewikkeld, want was er precies gebeurd, op 20 augustus vorig jaar? Had de 36-jarige verdachte stiekem ghb in het drankje van een Geldropse vrouw gedaan en haar daarna verkracht? De verdachte ontkende dat. De vrouw had volgens hem eerst zelf om ghb gevraagd en daarna had hij inderdaad nog wat van de zeer verslavende drug in het glas van de vrouw gegoten. Maar niet stiekem. Toen de verdachte en de vrouw later die avond - beiden onder invloed - seks hadden, raakte de vrouw bewusteloos. Daarop was de man gestopt en had hij de vrouw toegedekt, zo vertelde hij de rechtbank in Den Bosch. Nadat de vrouw was bijgekomen, hadden ze nog even gepraat. ,,Ze vroeg of we seks hadden gehad. Ik zei ja.” Later deed de vrouw aangifte van verkrachting.

De verdachte en de vrouw leerden elkaar vier jaar geleden kennen in een afkickkliniek. Er ontstond een relatie met veel spanningen, die zo’n twee jaar duurde. De verdachte was opgelucht dat die relatie voorbij was en vertelde de rechtbank dat hij zijn ex moeilijk kon omschrijven. ,,Ik dacht haar te kennen, maar ik ben gaan twijfelen aan haar intenties en waarheden."

'Altijd van dit meisje gehouden'

Vlak voor de bewuste avond in augustus vorig jaar, hadden de twee toch weer ,,best veel contact. Ook seks”, vertelde de verdachte, die in het begin van de rechtszitting laconiek had gereageerd toen bleek dat de vrouw - die haar spreekrecht zou komen uitoefenen - nog niet aanwezig was. ,,Als je te laat bent is dat jammer dan. Toch?”, had de verdachte zich hardop afgevraagd.

Officier van justitie Patrick van Hees had geen goed gevoel bij de afwezigheid van de vrouw. Vorige week had hij haar nog gesproken, in bijzijn van iemand van Slachtofferhulp. Die had de vrouw ook voorbereid op de zitting. Van Hees vroeg na een uurtje de zitting te schorsen zodat hij even kon nagaan waar de vrouw was gebleven. Ze zou thuis in Geldrop opgehaald worden door een van haar professionele begeleidsters om naar de rechtbank te gaan, maar ze deed niet open. De politie werd erbij gehaald en trof de vrouw aan. Ze was overleden, zo kwam Van Hees te weten. De rechtbank vond het ,,na dit afschuwelijk bericht niet het moment om met de behandeling van de zaak door te gaan.” Advocate Marie-José Beukers zei zich nu ernstige zorgen te maken om de verdachte, die in het verleden met zelfmoordgedachten kampte. Beukers: ,,Ik weet niet welke impact dit heeft op mijn cliënt.” Die hield zich groot en zei: ,,Ik heb altijd van dat meisje gehouden.”