Vrouw (20) rijdt man aan die afval in berm langs A50 opruimt

23 november Landelijk zijn er bij het RIVM het afgelopen etmaal iets minder nieuwe coronabesmettingen gemeld, 5214 gevallen wat 182 minder is dan zondag. Volgens premier Rutte wordt versoepelen rond de kerst lastig met deze cijfers. Wel kwam er weer goed nieuws over het coronavaccin: een nieuw middel van farmaceut AstraZeneca is gemiddeld voor 70 procent van de gevaccineerden effectief. En her en der wordt er ondanks het vuurwerkverbod alweer flink geknald. Op sommige plekken zelfs meer dan vorig jaar. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.