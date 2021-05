Vrouw (19) lastiggevallen door jonge mannen in bus naar huis: 'Niemand die hielp’

GEMERT - Ze gingen naast haar in de bus naar huis zitten, raakten haar aan en gingen over haar heen hangen. Ze maakten seksgeluiden en zeurderige kreten. De jonge vrouw (19) voelde zich compleet overvallen en geïntimideerd. En niemand greep in.