Vrolijke loopgroepen tijdens optocht Heikrikkels trekken veel bekijks

Prins Tijn d’n Urste en prinses Bianca staan een beetje gammel op de bolderkar die door de adjudanten, met biertje in de hand, vooruit wordt getrokken. Joligheid alom wanneer de prins bij iedere bult dreigt te vallen en zijn prinses meetrekt, dus gauw door met de stoet. In beweging blijven, lijkt de rode draad tijdens de optocht.

Eerst plezier dan bier

Met de slogan ‘An de gang’ zijn er maar liefst twee loopgroepen die de menigte opzwepen om in beweging te komen. Loopgroep ‘Mariaheide in beweging’ gunt de carnavalsvierders veel meer polonaises maar dan zonder krakende knieën en spierpijn achteraf. Wat hun betreft gaat iedereen dus eerst ‘Sporten met plezier en daarna aan het bier’.

Even goed kijken. Maar nee, het is toch echt een andere loopgroep even verderop in de stoet al lijkt het een kopie van de vorige. Ook hier een loopgroep met Heise sportievelingen, dit keer met de leus ‘NL in beweging bestaat al lang. Nou heel de Hei AN DE GANG’.