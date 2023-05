Vrolijke knuffelbeer Jesse wordt nog dagelijks gemist: ‘We zijn nooit meer compleet’

Nassaudag laat zien hoe mooi Breda is: ‘Andere steden hebben ook monumenten, maar Breda leeft’

BREDA - Het verhaal van de Nassaus in Breda koud vertellen? Daarin is niemand geïnteresseerd, denkt Erik de Bruijn. Daarom komt er veel historisch spektakel kijken bij de Nassaudag die op tweede pinksterdag plaatsvindt. ,,Breda is on-Nederlands.”