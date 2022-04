Vroege en drukke avondspits in Brabant door Goede Vrijdag

Kunstmest, brandstof, alles wordt duurder voor de boer: ‘Het hakt er echt flink in’

DEURNE - De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot enorme kostenstijgingen voor boeren. Of ze die straks kunnen terugverdienen, is maar zeer de vraag. ,,Mijn portemonnee ligt in het veld", zegt de Deurnese akkerbouwer Jan Berkers.

