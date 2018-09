Vrijwilligers uit Helmond die stervenden helpen: 'Dankbaar werk'

HELMOND - Ze staan mensen bij die weten dat hun leven bijna voorbij is en die thuis willen sterven. Ze nemen als vrijwilliger de familieleden taken uit handen en hebben een open oor voor de verhalen die ze te horen krijgen.

Maria Verbaarschot uit Deurne, Anny Kanters uit Elsendorp en Jim Schrijn uit Helmond zijn drie van de 21 vrijwilligers die welzijnsorganisatie LEV-groep nu al een kwart eeuw inzet bij terminale zorg. In die tijd hebben de vrijwilligers 650 families uit Helmond en de Peel bijgestaan. De LEV-groep zet ze donderdag 27 september in het zonnetje. Iedereen kan deze hulp aanvragen.

Anny Kanters doet dit werk dertien jaar, haar twee collega's vier jaar. Alle drie begonnen ze na hun pensionering. Annie: ,,Na drie maanden had ik het thuis wel gehad. Een tante die ik lang niet had gezien lag terminaal ziek thuis. Bij haar zag ik brieven van de LEV-groep. Dat was de eerste keer dat ik hoorde over vrijwillige terminale zorg."

Boeiend

Maria: ,,Ik had al jaren de wens om mensen te helpen. Ik heb eerst ander vrijwilligerswerk gedaan, maar dat was het niet. Ik dacht: het moet naar me toekomen. Toen hoorde ik van dit werk. Ik vond het direct boeiend."

Jim had een goede vriendin wier moeder stervende was. Hij ging met haar mee op visite. ,,De moeder lag in coma, dan kan je niets doen. Maar de dochter had wel hulp nodig. Ik kon haar steunen en dat wilde ik meer gaan doen."

Leven en dood

Na aanmelding gaat de LEV-groep eerst in gesprek met de aspirant-vrijwilligers. ,,Het gaat heel diep, om leven en dood", zegt coördinator Lindi Jansen. ,,Dus we willen weten wat de kandidaten beweegt. De mensen die dit kunnen hebben een roeping."

Dan volgt een cursus van vijf dagdelen. Pas daarna valt het besluit: doorgaan of niet. De vrijwilligers leren dat hun taak niet anders is dan wat familie zou doen. Luisteren en helpen waar dat kan, maar geen medische handelingen verrichten.

Dan komt het telefoontje: de eerste cliënt. Annie zal haar eerste keer nooit vergeten. ,,Het ging om een man van eind vijftig. Zijn vriendin had gevraagd om hulp, maar ze had hem niets verteld. Hij vroeg: wat kom je doen?"

Maria: ,,De eerste keer was spannend. Je krijgt eerst informatie over de cliënt, nog geen naam. Het ging om een alleenstaande vrouw van in de zeventig met drie volwassen dochters en een vriend. Ze kon eerst nog lopen, later niet meer. Dat heeft een half jaar geduurd."

Verhalen

Jim: ,,Het is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je krijgt een band met de cliënt." Alle drie ervaren ze dat het ijs snel is gebroken. Annie: ,,Ze kunnen aan mij de verhalen kwijt die de familie al lang kent. Maar voor mij is het nieuw."

Maria: ,,Je doet soms kleine klusjes. Zoals koffie inschenken als er bezoek komt." Jim: ,,Het is heel dankbaar werk, het geeft veel voldoening. Je bent bij mensen die kwetsbaar zijn. Soms is het alleen maar er zijn."

Sommige gevallen zijn dramatischer dan andere. Een jonge terminaal zieke vrouw met een klein kindje bijvoorbeeld. Annie: ,,Ik kreeg de vraag of ik met hen een week mee wilde naar een vakantiepark. maar dat heb ik toch niet gedaan."

Het is niet alleen kommer en kwel, er zijn soms ook vrolijke momenten. Maria: ,,Het is een lach en een traan. Sommige mensen zijn angstig of verdrietig, anderen houden hun gevoel voor humor."

Zwijgplicht

De vrijwilligers hebben zwijgplicht, maar ze kunnen onderling of bij hun coördinatoren wel ervaringen kwijt als dat nodig is. Als de familie het vraagt, gaan ze naar de uitvaart. Soms volgt later nog een nagesprek. Jim: ,,Ik kreeg een bloemetje. Je weet dan: het wordt gewaardeerd wat je doet."