Vrijwilligers planten in halve dag 1600 bomen en struiken in Geldrop

De meeste aanplant staat bij het Queensvenpad langs de Dommel, 1300 bomen en struiken. Op het terrein naast machinefabrikant Kuhn aan de Nuenseweg zijn er 300 aangeplant. In de vroege middag stonden alle bomen in de grond.

Jong en oud, vrouwen en mannen; het was een gemêleerd gezelschap. Met zelf meegebrachte spaden gingen ze aan de slag langs het Queensvenpad. Gekletst werd er niet veel, vooral hard gewerkt. In principe zou er om 10.00 uur begonnen worden, nadat wethouder Stravers van natuur en milieu de eerste boom had geplant, maar om 9.30 uur waren de eerste enthousiastelingen al bezig.

Bomen geschonken door natuurorganisaties

De bomen werden geplant in het kader van ‘Plan Boom’. Dat plan houdt in dat Natuurorganisaties in vier jaar tijd 10 miljoen bomen willen planten in bermen, parken en bedrijventerreinen om ontbossing tegen te gaan. De gemeente en IVN Geldrop hebben in samenspraak bepaald waar de 1600 geschonken bomen in Geldrop geplant moesten worden.

Quote Ik heb bomen leren planten van mijn opa Krijn van der Zanden (9), Lid van IVN Geldrop

,,Het is de bedoeling dat er een struweel ontstaat van bomen en struiken”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. Dergelijke ‘bosjes’ staan er al langs de Dommel. ,,Insecten, vogels en kleine zoogdieren kunnen er voedsel vinden en zich erin verschuilen.” Bomen zoals linden en esdoorns komen in het midden en de struiken worden eromheen geplant. De aanplant bestaat in totaal uit 16 inheemse soorten.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Zo'n zestig vrijwilligers waren al vroeg bezig. © Charlotte Verhagen / DCI Media

Struweel om grasveld

De gemeente had de grond voorbewerkt, om het werk niet te zwaar te maken. ,,Er zit nog veel gras in de grond”, merkt Bjorn van der Zanden op. ,,Het is niet echt een kleinigheid om een gat te graven.” Bjorn is er met zijn zoon Krijn (9). Krijn weet alles van de natuur, op school wordt hij Krijn Vonk genoemd, naar Freek Vonk. ,,Ik heb bomen leren planten van mijn opa”, vertelt Krijn. ,,Die is altijd in de tuin bezig.” Intussen gooit het hij gat dicht van zijn 19e aangeplante boom.

Nu er bomen geplant worden bij het Queensvenpad, valt het op dat er niet veel meer dan een kaal grasveld voor de terrasflats ligt. Er komt nu wat struweel bij langs de kant, maar er blijft een groot grasveld over. ,,Daar ligt een grote betonnen bak onder om water op te vangen tijdens stortbuien”, vertelt wethouder Stravers. ,,Boomwortels zouden die beschadigen.”