Vrijwilliger Rob (73) krijgt ineens veel minder voor zijn oud papier, weg is gratis kopje koffie voor leden KBO

GRAVE - De lucrativiteit van het ‘liefdewerk, oud papier’ van Rob Arts (73) gaat aan banden. Elke donderdag staat hij als vrijwilliger in Grave paraat van 8.00 tot 20.00 uur om oudpapier in te zamelen. Door een nieuwe verrekeningsmethode van de gemeente Land van Cuijk dreigt de maandelijkse opbrengst, bestemd voor seniorenvereniging KBO Grave, te kelderen naar 750 euro. Nu is dat nog 1800 euro.