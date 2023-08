Vrijgesproken voor schoolbranden, maar OM wil dat Ossenaar (24) voor brandende prullenbak toch naar tbs-kliniek gaat

Stevens­beek heeft een nieuw multifunc­ti­o­neel sportpark: ‘We willen ons bestaans­recht behouden’

Dat er zondag tijdens de feestelijke opening zes verschillende sporten uit zijn te proberen zegt alles: Stevensbeek heeft een multifunctioneel sportpark. Dat is vernieuwd, en nu ook beter bereikbaar te voet en per fiets. ,,We willen ons bestaansrecht behouden.”