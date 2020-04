Vrijdagavond live vragenuur met deskundigen over het coronavirus, stel nu alvast je vraag

Gasten

Vragen kun je vanaf nu stellen via WhatsApp. Het telefoonnummer dat je daarvoor kunt gebruiken is 06 - 13 81 35 42. Heb je vragen over het virus zelf of over een eventuele ziekenhuisbehandeling versus een thuisbehandeling. Of wil je gewoon weten in hoeverre je nog kunt kussen met je partner? Stuur ze in en de specialisten zullen proberen ze te beantwoorden.