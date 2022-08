Vriendin zamelt geld in voor Brabantse Carli, die nu bijna continu op bed ligt, gescheiden van haar man en zoontje

Figureren bij een uitvaart: 'Je voelt er wel wat bij’

Bij crematorium Zoomstede in Bergen op Zoom werd maandag een wel heel bijzondere dienst gehouden. De kist was leeg en de zaal zat vol met figuranten die zich hadden aangemeld omdat er foto's nodig waren voor een brochure. Maar ondanks dat alles in scène was gezet, kwamen de nodige emoties los bij de figuranten.

