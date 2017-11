Vrachtwagens uit de Brabantse files gelokt met subsidie

Vrachtwagens die dagelijks in Brabantse files staan, worden daar uit 'gelokt' met subsidies. Tientallen (transport)bedrijven hapten al toe. ,,Klanten die willen dat wij in de file rijden, berekenen wij een toeslag.''

Bij Vepco, een transporteur van zeecontainers op industrieterrein Moerdijk waren files altijd al vijand nummero één. Bij welk transportbedrijf niet? Al die uren die bumper aan bumper verprutst worden, al die verspilling van diesel. Daarmee gaan harde euro's verloren, terwijl de marges in de logistiek toch al flinterdun zijn.

Daarom zoekt het bedrijf, net als veel andere transporteurs, naarstig naar manieren om de spits te mijden. ,,Kunnen we onze klanten niet overdag, buiten de drukte op de weg, bevoorraden. Zijn er nog andere manieren om ervoor te zorgen dat je wagens niet stilstaan'', zegt directeur Alexander van Eeden Petersman.

Subsidie

Om bedrijven als Vepco een extra zetje te geven, ligt er sinds een tijdje subsidie voor ze klaar. En dat werkt zegt Edward Heijnen van Logistiek in Brabant, een samenwerking van Brabantse overheden, bedrijven en het Rijk. Heijnen heeft inmiddels contact met 30 à 40 bedrijven die óók willen 'filemijden'. Voor iedere vrachtwagen die aantoonbaar en structureel 'uit de spits gehaald' wordt, ligt een subsidie klaar. ,,Maar de besparing door niet in de file te rijden is voor bedrijven nog veel groter dan de subsidie."

Het probleem, zegt Heijnen, is dat in veel bedrijven zó hard gerend wordt, dat er geen ruimte is voor 'bezinning'. ,,Er wordt niet nagedacht over de vraag: hoe kunnen we het slimmer doen?''

Het Brabantse project, dat 350 vrachtwagens en busjes structureel uit de spits moet trekken, kan een aanleiding zijn dat wel te doen. Soms liggen de oplossingen voor het oprapen, zegt Heijnen. Neem de groothandel die zijn medewerkers iedere ochtend met een privéauto naar de zaak liet komen, om hen vervolgens met bedrijfswagens naar de klant te sturen. ,,Daar neemt personeel de bedrijfswagens voortaan mee naar huis.''

Andere leveranciers

Een ander voorbeeld levert het Ware Ambacht, een cateraar uit Waalwijk. ,,Die biedt zijn klanten aan om behalve de bedrijfslunches ook de spullen van andere leveranciers te laten bezorgen, van wc-papier tot roerstaafjes'', aldus Heijnen. ,,Nu komt er bij wijze van spreken om 07.00 uur iemand de bekertjes bezorgen, een ander om 08.00 uur het wc-papier en de volgende om 10.00 uur gebak. Het Ware Ambacht laat al die spullen bij zichzelf bezorgen en brengt het dan in één keer, buiten de spits, naar de klant.''

Om erachter te komen wie vaak in de Brabantse probleemfiles vaststaat zijn metingen gedaan, zegt Heijnen. ,,Een aantal bedrijven dat in die files gezien is, hebben we zelf benaderd om mee te doen aan de samenwerking. Er doen ook elektrotechnische installateurs mee en hoveniers. Zij staan er vaak niet bij stil dat het misschien wel 100 euro per dag kost om met hun busjes in de file te staan. Vaak wordt uit gewoonte van 07.30 tot 16.30 uur gewerkt. Maar een hovenier kan met een vaste klant best afspreken dat het tuinonderhoud tussen 09.00 en 18.00 uur gedaan wordt.''

Bewustwording

Gaat autorijdend Brabant daar iets van merken? 350 Vrachtwagens minder op de weg zullen geen meetbaar verschil maken, geeft Heijnen toe. ,,Maar het is het eerste begin van bewustwording bij bedrijven.''

Vepco-directeur Van Eeden Petersman is enthousiast. ,,Het is een prima plan waar wij ons ook voor hebben ingeschreven. Het gaat ons helpen om investeringen te doen, waardoor we straks nog beter in staat zijn de files te omzeilen. Natuurlijk is dat goed voor onze eigen portemonnee, maar ook voor de BV Nederland.''