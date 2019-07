Vrachtwagenchauffeur overleden na ongeluk A67 bij Asten, weg richting Eindhoven tot 21.00 uur dicht

De andere richting uit is alleen de linkerrijstrook gesloten. Bij het ongeluk zijn drie vrachtwagens betrokken waarvan er twee flink gecrasht zijn. De overleden chauffeur zat bekneld in zijn vrachtwagen. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar konden de man niet meer redden.

Ondertussen ontstaan in beide richtingen een file. Richting Eindhoven staat het verkeer ruim een tien minuten stil. Richting Venlo moet het verkeer ongeveer een half uur wachten. In die richting is inmiddels een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven moet omrijden via Roermond, over de A73 en A2.