Vrachtwagen rijdt zich muurvast onder 'beruchte brug' in Waalwijk

Politie publiceert foto van man die jonge moeder op straat aanviel

27 februari UDEN - De politie heeft dinsdagochtend een foto op internet geplaatst van de man die verdacht wordt van de ernstige mishandeling van een vrouw in Uden. De vrouw was in gezelschap van haar 7-jarige dochtertje toen ze op straat uit het niets werd aangevallen door de verdachte. Het meisje zag hoe haar moeder meermalen met kracht tegen haar hoofd werd geslagen en hoe de man haar even later de keel dichtkneep.