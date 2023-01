Vrachtwagen kantelt op A50 bij Veghel, voertuig pas in de avond geborgen

Eindhoven Airport koopt huizen bij startbaan op wegens geluids­over­last: ‘Daar kan niemand meer wonen’

EINDHOVEN - Eindhoven Airport is de nieuwe eigenaar van twee woningen aan het Kerkheide in Wintelre, pal onder de aanvliegroute van de zuidwestelijke start- en landingsbaan. Het vliegveld koopt de eigenaren uit voor in totaal een kleine 2 miljoen euro.

23 januari