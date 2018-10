Vrachtwagen kantelt in berm langs A58 bij Tilburg

Burgemees­ter Buijs: 'Oss moet nu weer op eigen kracht verder'

29 september OSS - De massale steun die Oss ontving na het gruwelijke bakfietsdrama was 'hartverwarmend', maar het is zaak dat de stad nu op eigen kracht weer de draad van het leven oppakt. Om die reden mag de voor 8 oktober geplande bijeenkomst in De Lievekamp ook niet ontaarden in een collectieve manifestatie van verdriet.