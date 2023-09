Vraag om steun voor slachtoffers aardbeving in Marokko

Steeds meer mensen worden 100 jaar, zie hier hoeveel er in jouw gemeente wonen

In Nederland neemt het aantal honderdplussers de afgelopen tientallen jaren enorm toe. Op 1 januari 2023 woonden er 2572 mensen van honderd jaar of ouder in Nederland. Dat zijn er twee keer zo veel als twintig jaar geleden. Bijna ieder jaar neem het aantal eeuwelingen toe. Dat meldt LocalFocus, gebaseerd op cijfers van het CBS.